О нас

В Азербайджане воспитатели детских садов будут проходить сертификацию

В Азербайджане воспитатели детских садов будут проходить сертификацию В Азербайджане воспитатели детских садов будут проходить сертификацию.
Милли Меджлис
9 июня 2023 г. 12:44
В Азербайджане воспитатели детских садов будут проходить сертификацию

В Азербайджане воспитатели детских садов будут проходить сертификацию.

Как сообщает Report, проект соответствующей поправки в закон "Об образовании" был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании парламента.

Воспитатели, работающие в государственных дошкольных образовательных учреждениях, через каждые 5 (пять) лет будут проходить сертификацию со стороны органа (структуры), определяемого соответствующим органом исполнительной власти.

Лицам, прошедшим аттестацию, предоставляется право заниматься педагогической деятельностью в государственных дошкольных образовательных учреждениях сроком на 5 (пять) лет.

Участие лица в возрасте 60 лет и старше в сертификации добровольное. Принятые на работу впервые не будут проходить сертификацию в течение трех лет.

После обсуждений законопроект был принят в третьем чтении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda bağça müəllimləri sertifikatlaşdırmadan keçəcək

Самое читаемое

Почтена память журналиста-шехида Магеррама Ибрагимова
ФотоПочтена память журналиста-шехида Магеррама Ибрагимова
2 июня 2023 г. 14:13
В НАР проходит сессия на тему Потенциал зеленой энергии Нахчывана и Восточного Зангезура
ФотоВ НАР проходит сессия на тему "Потенциал зеленой энергии Нахчывана и Восточного Зангезура"
3 июня 2023 г. 12:07
ГЭЦ обнародовал правильные ответы на тестовые задания по IV группе специальностей
ГЭЦ обнародовал правильные ответы на тестовые задания по IV группе специальностей
3 июня 2023 г. 17:43
В Сабирабаде 48-летний мужчина нанес себе ножевые ранения
В Сабирабаде 48-летний мужчина нанес себе ножевые ранения
4 июня 2023 г. 09:34
Нефть подорожала после решения ОПЕК+ о сокращении добычи
Нефть подорожала после решения ОПЕК+ о сокращении добычи
5 июня 2023 г. 10:11
Молдова и Украина подпишут соглашение о строительстве моста через Днестр
Молдова и Украина подпишут соглашение о строительстве моста через Днестр
5 июня 2023 г. 12:20
Глава МИД Азербайджана рассказал о постконфликтных усилиях на спецзаседании Постоянного совета ОБСЕ
Глава МИД Азербайджана рассказал о постконфликтных усилиях на спецзаседании Постоянного совета ОБСЕ
6 июня 2023 г. 18:20
МЧС обратилось к населению в связи с нестабильной погодой
МЧС обратилось к населению в связи с нестабильной погодой
7 июня 2023 г. 10:58
Посол доброй воли ЮНЕСКО: Возобновившиеся переговоры между Баку и Ереваном очень обнадеживают
Посол доброй воли ЮНЕСКО: Возобновившиеся переговоры между Баку и Ереваном очень обнадеживают
7 июня 2023 г. 13:21
За последние сутки в Азербайджане 4 человека заразились коронавирусом, 2 скончались
За последние сутки в Азербайджане 4 человека заразились коронавирусом, 2 скончались
7 июня 2023 г. 20:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi