В Азербайджане воспитатели детских садов будут проходить сертификацию

В Азербайджане воспитатели детских садов будут проходить сертификацию.

В Азербайджане воспитатели детских садов будут проходить сертификацию.

Как сообщает Report, проект соответствующей поправки в закон "Об образовании" был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании парламента.

Воспитатели, работающие в государственных дошкольных образовательных учреждениях, через каждые 5 (пять) лет будут проходить сертификацию со стороны органа (структуры), определяемого соответствующим органом исполнительной власти.

Лицам, прошедшим аттестацию, предоставляется право заниматься педагогической деятельностью в государственных дошкольных образовательных учреждениях сроком на 5 (пять) лет.

Участие лица в возрасте 60 лет и старше в сертификации добровольное. Принятые на работу впервые не будут проходить сертификацию в течение трех лет.

После обсуждений законопроект был принят в третьем чтении.