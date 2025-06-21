В Азербайджане водятся новые требования для объявленных банкротами физлиц и юрлиц

В Азербайджане водятся новые требования для объявленных банкротами физлиц и юрлиц

Физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без регистрации юридического лица, а также юридические лица в случае признания банкротом должны будут уведомлять налоговый орган в течение 15 дней с момента начала или завершения процедуры банкротства.

Как сообщает Report, соответствующие поправки в Налоговый кодекс и закон "О государственной регистрации юридических лиц и государственного реестра" были утверждены сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Изменения направлены на повышение прозрачности и учета информации о банкротстве в налоговых и государственных реестрах. Также с 40 до 15 дней сокращается срок уведомления об изменениях в данных налогоплательщиков и уставных документах юридических лиц.

Законопроект был вынесен на голосование и одобрен в третьем чтении.