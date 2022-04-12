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В Азербайджане вносятся поправки в статью о невозвращении из-за границы средств в инвалюте

В Азербайджане вносятся поправки в статью о невозвращении из-за границы средств в инвалюте Вносятся поправки в статью Уголовного кодекса Азербайджана, касающуюся невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте.
Милли Меджлис
12 апреля 2022 г. 14:13
В Азербайджане вносятся поправки в статью о невозвращении из-за границы средств в инвалюте

Вносятся поправки в статью Уголовного кодекса Азербайджана, касающуюся невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте.

Как сообщает Report, вопрос о внесении соответствующих поправок в Уголовный кодекс был вынесен на обсуждение в I чтении на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Часть 1 статьи 208 УК АР предлагается изложить в новой редакции - "Невозвращение в значительном размере из-за границы средств в иностранной валюте, полученных в результате осуществления внешнеэкономической деятельности и подлежащих в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики обязательному перечислению на счета в уполномоченный банк Азербайджанской Республики, наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет".

Нынешний вариант Кодекса гласит: "Невозвращение в значительном размере из-за границы руководителем организации средств в иностранной валюте, полученных в результате осуществления внешнеэкономической деятельности и подлежащих в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики обязательному перечислению на счета в уполномоченный банк Азербайджанской Республики, наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет".

Проект изменений был вынесен на голосование и принят в I чтении.

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