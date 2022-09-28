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В Азербайджане вносятся поправки в правила назначения пенсий лицам с воинскими званиями

В Азербайджане вносятся поправки в правила назначения пенсий лицам с воинскими званиями В Азербайджане вносятся поправки в правила назначения пенсий лицам с воинскими званиями.
Милли Меджлис
28 сентября 2022 г. 14:39
В Азербайджане вносятся поправки в правила назначения пенсий лицам с воинскими званиями

В Азербайджане вносятся поправки в правила назначения пенсий лицам с воинскими званиями.

Как сообщает Report, это нашло отражение в поправке в закон "О трудовых пенсиях", вынесенной на обсуждение в первом чтении на заседании комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике 28 сентября.

Таким образом, в первую статью закона вносятся поправки. Расходы на обеспечение (денежное обеспечение) - это суммы, получаемые военнослужащими со дня их увольнения с военной службы (со дня принятия приказа при увольнении в запас или в отставку), состоящие из ежемесячного должностного оклада (с учетом последующих надбавок), оклада за выслугу лет, надбавки за выслугу лет, денежной компенсации взамен продовольственной доли, других надбавок, начисляемых из должностного оклада (за исключением надбавок и других платежей, начисляемых за счет внебюджетных средств), повышений.

Эта поправка, предложенная в статью 1.0.5 закона, связано с поправкой, предложенной в статью 29.1 настоящего Закона. Таким образом, ежегодный пересчет и увеличение общей суммы трудовой пенсии военнослужащих, получающих пенсию не на основе последующего повышения зарплаты, а на основе расходов на обеспечение по темпам роста среднемесячной номинальной зарплаты предназначены для ежегодного пересчета с целью улучшения их социального обеспечения и достижения единого подхода в методике индексации трудовых пенсий.

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