О нас

В Азербайджане вносятся изменения в список муниципалитетов в связи с упразднением двух районов

В Азербайджане вносятся изменения в список муниципалитетов в связи с упразднением двух районов Вносятся изменения в список муниципалитетов в связи с упразднением Кяпязского и Низаминского районов города Гянджа.
Милли Меджлис
20 сентября 2022 г. 15:01
В Азербайджане вносятся изменения в список муниципалитетов в связи с упразднением двух районов

Вносятся изменения в список муниципалитетов в связи с упразднением Кяпязского и Низаминского районов города Гянджа.

Как сообщает Report, в связи с этим подготовлен проект закона "О внесении изменений в список муниципалитетов в Азербайджанской Республике".

Проект был обсужден на сегодняшнем заседании парламентского комитета по региональным вопросам.

После обсуждений проект закона был рекомендован на рассмотрение Милли Меджлиса.

Напомним, согласно постановлению Милли Меджлиса, упразднены Кяпязский и Низаминский районы в составе города Гянджа и исключены из Государственного реестра территориальных единиц АР.

Участковые административно-территориальные округа номер 1 и 2 в составе упраздненного Низаминского района теперь считаются участковыми административно-территориальными округами номер 1 и 2 в составе города Гянджа. А участковые административно-территориальные округа номер 1 и 2 в составе упраздненного Кяпязского района считаются участковыми административно-территориальными округами номер 3 и 4 в составе города Гянджа.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке İki rayonun ləğvi ilə bağlı bələdiyyələrin siyahısı dəyişdirilir

Самое читаемое

Азербайджанские общественные организации в Турции осудили военную провокацию Армении
Азербайджанские общественные организации в Турции осудили военную провокацию Армении
13 сентября 2022 г. 17:37
Чавушоглу: Турция всегда будет с Азербайджаном
Чавушоглу: Турция всегда будет с Азербайджаном
13 сентября 2022 г. 22:38
Тело шехида Джавидана Бадалова передано семье
Тело шехида Джавидана Бадалова передано семье
14 сентября 2022 г. 10:01
Айхан Косе: В Азербайджане потенциал роста экономики может достичь 4%
Айхан Косе: В Азербайджане потенциал роста экономики может достичь 4%
14 сентября 2022 г. 17:02
Guardian: Азербайджанский бренд адаптивной одежды планирует провести показы мод заграницей
Guardian: Азербайджанский бренд адаптивной одежды планирует провести показы мод заграницей
16 сентября 2022 г. 10:46
ЦБ России снизил учетную ставку
ЦБ России снизил учетную ставку
16 сентября 2022 г. 14:39
Эрдоган обсудит с Путиным скидку на газ в 25%
Эрдоган обсудит с Путиным скидку на газ в 25%
16 сентября 2022 г. 18:48
В Ереване неизвестный бросил взрывчатку в сторону полицейских
В Ереване неизвестный бросил взрывчатку в сторону полицейских
17 сентября 2022 г. 03:52
Китайские корабли и самолеты окружили Тайвань
Китайские корабли и самолеты окружили Тайвань
19 сентября 2022 г. 16:16
Цены на нефть незначительно изменились под влиянием внешних факторов
Цены на нефть незначительно изменились под влиянием внешних факторов
20 сентября 2022 г. 09:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi