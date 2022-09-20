В Азербайджане вносятся изменения в список муниципалитетов в связи с упразднением двух районов

Вносятся изменения в список муниципалитетов в связи с упразднением Кяпязского и Низаминского районов города Гянджа.

Вносятся изменения в список муниципалитетов в связи с упразднением Кяпязского и Низаминского районов города Гянджа.

Как сообщает Report, в связи с этим подготовлен проект закона "О внесении изменений в список муниципалитетов в Азербайджанской Республике".

Проект был обсужден на сегодняшнем заседании парламентского комитета по региональным вопросам.

После обсуждений проект закона был рекомендован на рассмотрение Милли Меджлиса.

Напомним, согласно постановлению Милли Меджлиса, упразднены Кяпязский и Низаминский районы в составе города Гянджа и исключены из Государственного реестра территориальных единиц АР.

Участковые административно-территориальные округа номер 1 и 2 в составе упраздненного Низаминского района теперь считаются участковыми административно-территориальными округами номер 1 и 2 в составе города Гянджа. А участковые административно-территориальные округа номер 1 и 2 в составе упраздненного Кяпязского района считаются участковыми административно-территориальными округами номер 3 и 4 в составе города Гянджа.