В Азербайджане вносятся изменения в порядок усыновления

В Азербайджане предлагается изменить порядок усыновления.

В Азербайджане предлагается изменить порядок усыновления.

Как передает Report, в связи с этим внесут поправки в Семейный кодекс.

Пункт 3 статьи 118 (Порядок усыновления) Кодекса в новой редакции гласит: "После вступления в силу решения суда об усыновлении ребенка выписка из этого решения, заверенная усиленной электронной подписью судьи, в течение 3 дней посредством информационной системы "Электронный суд" направляется в информационную систему органа, определенного соответствующим органом исполнительной власти".

Согласно действующей статье 118.3, "суд обязан в течение 3 (трех) дней со дня вступления в силу решения об усыновлении ребенка направить выписку из данного решения в соответствующий орган исполнительной власти".