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В Азербайджане вносятся изменения в порядок усыновления

В Азербайджане вносятся изменения в порядок усыновления В Азербайджане предлагается изменить порядок усыновления.
Милли Меджлис
17 декабря 2021 г. 13:45
В Азербайджане вносятся изменения в порядок усыновления

В Азербайджане предлагается изменить порядок усыновления.

Как передает Report, в связи с этим внесут поправки в Семейный кодекс.

Пункт 3 статьи 118 (Порядок усыновления) Кодекса в новой редакции гласит: "После вступления в силу решения суда об усыновлении ребенка выписка из этого решения, заверенная усиленной электронной подписью судьи, в течение 3 дней посредством информационной системы "Электронный суд" направляется в информационную систему органа, определенного соответствующим органом исполнительной власти".

Согласно действующей статье 118.3, "суд обязан в течение 3 (трех) дней со дня вступления в силу решения об усыновлении ребенка направить выписку из данного решения в соответствующий орган исполнительной власти".

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