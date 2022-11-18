В Азербайджане вносятся изменения в порядок подсчета страхового стажа при определении размера пенсии

В Азербайджане вносятся изменения в порядок подсчета страхового стажа при определении размера пенсии.

В Азербайджане вносятся изменения в порядок подсчета страхового стажа при определении размера пенсии.

Как сообщает Report, поправки в закон "О трудовых пенсиях" были вынесены на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

В действующем законодательстве при назначении пенсии лицам, достигшим пенсионного возраста и имеющим пенсионный капитал в страховой части индивидуального лицевого счета в период с 2006 по 2008 год (независимо от размера капитала), страховой стаж до 1 января 2006 года будет составлять 25 лет, а с 2023 года рассчитываться путем уменьшения на 1 год за каждый календарный год.

Согласно предложенному изменению, срок страхового стажа предполагается продлить до 2026 года, увеличив его на 3 года.

В примечании к проекту указано, что данное изменение служит усилению социальной защиты пенсионеров.

После обсуждения проект поправок был вынесен на голосование и принят в I чтении.