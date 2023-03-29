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В Азербайджане вносятся изменения в порядок госрегистрации лекарств

В Азербайджане вносятся изменения в порядок госрегистрации лекарств В Азербайджане вносятся изменения в порядок государственной регистрации лекарственных средств.
Милли Меджлис
29 марта 2023 г. 12:03
В Азербайджане вносятся изменения в порядок госрегистрации лекарств

В Азербайджане вносятся изменения в порядок государственной регистрации лекарственных средств.

Как сообщает Report, в связи с этим в новой редакции закона "О лекарственных средствах" предлагается добавить изменения в пункт 6.6.

Согласно поправке, не допускается государственная регистрация нескольких лекарственных средств под одним и тем же товарным знаком (за исключением лекарственных средств, которые производятся под одним и тем же товарным знаком одного и того же производителя или изготовлены по его лицензии, но имеют разную дозировку, фармацевтическую форму, коммерческую упаковку или количество).

На данный момент пункт 6.6 закона запрещает государственную регистрацию нескольких лекарственных средств под одним и тем же торговым наименованием.

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