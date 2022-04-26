Приняты поправки о наказании за изготовление наркотиков для собственного употребления

В Азербайджане приняты поправки о наказании лиц, изготавливающих наркотические средства для собственного употребления.

В Азербайджане приняты поправки о наказании лиц, изготавливающих наркотические средства для собственного употребления.

Как сообщает Report, это нашло отражение в поправках к Кодексу об административных проступках, которые были вынесены на обсуждение в третьем, окончательном чтении на сегодняшнем заседании парламента.

Согласно новой поправке, за незаконное употребление, изготовление, приобретение, хранение, перевозку или пересылку наркотических средств, психотропных веществ в небольших количествах без цели сбыта налагается штраф в размере от трехсот до четырехсот манатов, а в случае, если по обстоятельствам дела и с учетом личности виновного применение этих мер будет признано недостаточным, будет наложен административный арест сроком до двух месяцев.

Документ был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.