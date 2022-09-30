О нас

В Азербайджане внесены изменения в правила индексации трудовых пенсий

В Азербайджане внесены изменения в правила индексации трудовых пенсий Изменен порядок индексации трудовых пенсий.
Милли Меджлис
30 сентября 2022 г. 18:22
В Азербайджане внесены изменения в правила индексации трудовых пенсий

Предлагаются изменения в порядок индексации трудовых пенсий.

Как сообщает Report, проект поправок в закон "О трудовых пенсиях" обсуждался в первом чтении на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Изменения предполагают индексировать страховую часть трудовых пенсий по решению соответствующего органа исполнительной власти в отношении трудовых пенсионеров, которым в соответствии со статьей 20 закона были назначены надбавки к трудовой пенсии по выслуге лет, сумма которых вместе с этими надбавками устанавливается раз в год в соответствии с темпами ежегодного роста среднемесячной номинальной заработной платы по стране.

Согласно действующему законодательству, индексации подлежала только страховая часть трудовой пенсии.

Согласно другому изменению, из закона изымается пункт 2 статьи 29, который был связан с индексацией надбавок.

С изменением статьи 29 общий размер трудовой пенсии лиц с надбавками будет индексироваться в соответствии со статьей 29.1 закона.

После обсуждений проект поправок был принят в первом чтении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Əmək pensiyalarının indeksləşdirilməsi qaydasına dəyişiklik olunur

Другие новости из категории

Изменен порядок внесения в реестр нотариально заверенных договоров по недвижимости
Изменен порядок внесения в реестр нотариально заверенных договоров по недвижимости
30 сентября 2022 г. 17:08
Милли Меджлис принял в первом чтении поправки в закон О трудовых пенсиях 
Милли Меджлис принял в первом чтении поправки в закон "О трудовых пенсиях" 
30 сентября 2022 г. 16:47
В Азербайджане связанные с недвижимостью некоторые услуги могут стать платными
В Азербайджане связанные с недвижимостью некоторые услуги могут стать платными
30 сентября 2022 г. 16:12
В Азербайджане учреждаются новые медали
В Азербайджане учреждаются новые медали
30 сентября 2022 г. 16:07
В Азербайджане обеспечат повышение уровня профподготовки работников
В Азербайджане обеспечат повышение уровня профподготовки работников
30 сентября 2022 г. 16:06
Ужесточается наказание за незаконные денежные переводы из-за рубежа в Азербайджан
Ужесточается наказание за незаконные денежные переводы из-за рубежа в Азербайджан
30 сентября 2022 г. 15:57
Ряд средств для образовательной деятельности освобождается от таможенных пошлин
Ряд средств для образовательной деятельности освобождается от таможенных пошлин
30 сентября 2022 г. 15:53
Ужесточается наказание за незаконные денежные переводы из Азербайджана за рубеж
Ужесточается наказание за незаконные денежные переводы из Азербайджана за рубеж
30 сентября 2022 г. 15:40
Проект освобождения табачных изделий от госпошлины за обязательную маркировку принят в первом чтении
Проект освобождения табачных изделий от госпошлины за обязательную маркировку принят в первом чтении
30 сентября 2022 г. 15:29
Проект поправок о разрешении видеозвонков заключенным принят в первом чтении
Проект поправок о разрешении видеозвонков заключенным принят в первом чтении
30 сентября 2022 г. 13:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi