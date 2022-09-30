В Азербайджане внесены изменения в правила индексации трудовых пенсий

Изменен порядок индексации трудовых пенсий.

Предлагаются изменения в порядок индексации трудовых пенсий.

Как сообщает Report, проект поправок в закон "О трудовых пенсиях" обсуждался в первом чтении на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Изменения предполагают индексировать страховую часть трудовых пенсий по решению соответствующего органа исполнительной власти в отношении трудовых пенсионеров, которым в соответствии со статьей 20 закона были назначены надбавки к трудовой пенсии по выслуге лет, сумма которых вместе с этими надбавками устанавливается раз в год в соответствии с темпами ежегодного роста среднемесячной номинальной заработной платы по стране.

Согласно действующему законодательству, индексации подлежала только страховая часть трудовой пенсии.

Согласно другому изменению, из закона изымается пункт 2 статьи 29, который был связан с индексацией надбавок.

С изменением статьи 29 общий размер трудовой пенсии лиц с надбавками будет индексироваться в соответствии со статьей 29.1 закона.

После обсуждений проект поправок был принят в первом чтении.