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В Азербайджане ветеранам войны предложено выдавать льготные ипотечные кредиты

В Азербайджане ветеранам войны предложено выдавать льготные ипотечные кредиты В Азербайджане предлагается включить ветеранов войны в категорию лиц, которые могут получать льготные ипотечные кредиты.
Милли Меджлис
17 ноября 2022 г. 12:56
В Азербайджане ветеранам войны предложено выдавать льготные ипотечные кредиты

В Азербайджане предлагается включить ветеранов войны в категорию лиц, которые могут получать льготные ипотечные кредиты.

Как передает Report, с подобным предложением выступила на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса депутат Агия Нахчыванлы.

Депутат также предложила частично освободить ветеранов войны и их детей от платы за обучение.

А.Нахчыванлы напомнила, что в настоящее время от платы за обучение освобождены дети шехидов и ветеранов-инвалидов 1 группы.

"Кроме того, участников войны и детей шехидов, набравших высокие баллы на экзаменах ГЭЦ по приему на госслужбу, следует освободить от второго этапа экзамена", - добавила депутат.

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Версия на азербайджанском языке Müharibə veteranlarına güzəştli ipoteka krediti vermək təklif edilib

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