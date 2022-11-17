В Азербайджане ветеранам войны предложено выдавать льготные ипотечные кредиты

В Азербайджане предлагается включить ветеранов войны в категорию лиц, которые могут получать льготные ипотечные кредиты.

В Азербайджане предлагается включить ветеранов войны в категорию лиц, которые могут получать льготные ипотечные кредиты.

Как передает Report, с подобным предложением выступила на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса депутат Агия Нахчыванлы.

Депутат также предложила частично освободить ветеранов войны и их детей от платы за обучение.

А.Нахчыванлы напомнила, что в настоящее время от платы за обучение освобождены дети шехидов и ветеранов-инвалидов 1 группы.

"Кроме того, участников войны и детей шехидов, набравших высокие баллы на экзаменах ГЭЦ по приему на госслужбу, следует освободить от второго этапа экзамена", - добавила депутат.