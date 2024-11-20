В Азербайджане ведется работа по переходу на новую систему отопления

В Азербайджане ведется работа по переходу на новую систему отопления.

В Азербайджане ведется работа по переходу на новую систему отопления.

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Самир Шарифов во время обсуждения бюджетного пакета на следующий год на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса.

По его словам, "Азеристиликтеджхизат" ежегодно получает из государственного бюджета 46 млн манатов, однако тариф, взимаемый организацией с населения, значительно ниже фактических затрат.

"В результате образуется большой убыток. Эффективность котельных крайне низкая. Необходимо переходить на новую, более современную систему отопления. Есть некоторые предложения по этому поводу, работа над ними продолжается", - сказал министр.