В Азербайджане в прошлом году задержано 5 человек за распространение порнографии

В прошлом году в Азербайджане были задержаны 5 человек за незаконное распространение порнографических материалов.

В прошлом году в Азербайджане были задержаны 5 человек за незаконное распространение порнографических материалов.

Как сообщает Report, это нашло отражение в ежегодном докладе Национального координатора по борьбе с торговлей людьми.

Отмечается, что среди лиц, задержанных за преступления против общественной морали, 23 человека были признаны виновными в содержании притонов, 70 человек – за вовлечение в занятие проституцией.

В документе также подчеркивается, что в течение 2005-2023 годов в Азербайджане за преступления, связанные с торговлей людьми, были привлечены к ответственности 636 человек (541 женщина и 95 мужчин).