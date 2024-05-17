В Азербайджане в прошлом году выявлено 342 попрошайничающих на улицах ребенка

В прошлом году в Азербайджане в результате полицейских рейдов выявлено 342 несовершеннолетних, попрошайничающих на улицах и незаконно привлеченных к труду.

В прошлом году в Азербайджане в результате полицейских рейдов выявлено 342 несовершеннолетних, попрошайничающих на улицах и незаконно привлеченных к труду.

Как сообщает Report, это отражено в ежегодном отчете Национального координатора по борьбе с торговлей людьми.

В отношении 345 родителей, склонявших детей к противоправным действиям, были приняты меры в соответствии с законодательством.

В комиссии при органах исполнительной власти, органы опеки и попечительства направлено 504 материала с целью оказания соответствующей помощи детям, решения их социальных проблем.