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В Азербайджане в прошлом году выявлено 342 попрошайничающих на улицах ребенка

В Азербайджане в прошлом году выявлено 342 попрошайничающих на улицах ребенка В прошлом году в Азербайджане в результате полицейских рейдов выявлено 342 несовершеннолетних, попрошайничающих на улицах и незаконно привлеченных к труду.
Милли Меджлис
17 мая 2024 г. 10:02
В Азербайджане в прошлом году выявлено 342 попрошайничающих на улицах ребенка

В прошлом году в Азербайджане в результате полицейских рейдов выявлено 342 несовершеннолетних, попрошайничающих на улицах и незаконно привлеченных к труду.

Как сообщает Report, это отражено в ежегодном отчете Национального координатора по борьбе с торговлей людьми.

В отношении 345 родителей, склонявших детей к противоправным действиям, были приняты меры в соответствии с законодательством.

В комиссии при органах исполнительной власти, органы опеки и попечительства направлено 504 материала с целью оказания соответствующей помощи детям, решения их социальных проблем.

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Версия на азербайджанском языке Küçələrdə dilənçilik edən 342 uşaq aşkarlanıb, 345 valideyn cəzalandırılıb

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