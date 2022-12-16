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В Азербайджане в I чтении принят законопроект о порядке подключения строительных объектов к электросети

В Азербайджане в I чтении принят законопроект о порядке подключения строительных объектов к электросети В Азербайджане в I чтении принят законопроект о порядке подключения строительных объектов к электрической сети.
Милли Меджлис
16 декабря 2022 г. 14:46
В Азербайджане в I чтении принят законопроект о порядке подключения строительных объектов к электросети

В Азербайджане в I чтении принят законопроект о порядке подключения строительных объектов к электрической сети.

Как сообщает Report, на сегодняшнем заседании парламента депутаты проголосовали за поправку к закону "Об электроэнергетике".

Согласно документу, объекты строительства подключаются к электрической сети или получают дополнительную мощность на основании договора о подключении, а заказчику выдается техническое условие, являющееся частью договора.

Порядок расчета необходимой мощности для объектов строительства утверждается учреждением, определенным соответствующим органом исполнительной власти.

За подключение объектов строительства к электрической сети заказчик оплачивает энергоснабжающему предприятию или государственному электроэнергетическому предприятию услугу по подключению в соответствии с новой статьей.

За подключение абонентов и объектов строительства, имеющих требуемую мощность до 150 кВт к существующей сети 0,4 кВ, заказчиком производится оплата услуг по подключению, а разработка проекта энергоснабжения и строительно-монтажные работы осуществляются энергоснабжающим предприятием.

При подключении к электрической сети существующих или строящихся объектов строительства требуемой мощностью до 150 кВт (от сети среднего и высокого напряжения) и свыше 150 кВт, а также распределителей и производителей электрической энергии к объектам строительства заказчиком производится оплата услуг по подключению, разработка проекта энергоснабжения и проведение строительно-монтажных работ от объектов строительства до точки подключения к электросети осуществляется за счет заказчика подрядчиком, предприятием энергоснабжения или государственным электроэнергетическим предприятием.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda tikinti obyektlərinin elektrik şəbəkəsinə qoşulma qaydası ilə qanun layihəsi I oxunuşda qəbul edilib

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