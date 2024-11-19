В Азербайджане в этом году зарегистрировано свыше 40 тыс. случаев назначения инвалидности

В этом году в Азербайджане было проведено более 40 тысяч назначений инвалидности.

В этом году в Азербайджане осуществлено свыше 40 тысяч назначений инвалидности.

Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, отвечая на вопросы во время обсуждения бюджетного пакета на следующий год парламентскими комитетами.

По его словам, половину из них составили первичные назначения, другую половину — повторные.

Министр добавил, что соответствующими структурами министерства пресечены факты фиктивного назначения инвалидности в более чем 207 тыс. случаях.