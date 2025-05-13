В Азербайджане в 2024 году зарегистрировано 206 преступлений, связанных с торговлей людьми

17:58 В 2024 году зарегистрировано 206 преступлений, связанных с торговлей людьми.

В Азербайджане в 2024 году зарегистрировано 206 преступлений, связанных с торговлей людьми.

Как сообщает Report, это отражено в ежегодном отчете Национального координатора по борьбе с торговлей людьми.

Документ обсуждается сегодня на совместном заседании комитетов парламента по правам человека, правовой политике и государственному строительству.

В ежегодном отчете отмечается, что 161 преступление было связано с сексуальным рабством, 44 - с незаконными действиями с документами с целью торговли людьми, а одно - с принудительным трудом.

В 2024 году за такие преступления к суду были привлечены 14 человек по 13 уголовным делам, в отношении 11 из них вынесен приговор.