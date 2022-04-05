В Азербайджане ужесточены наказания для изготовителей наркотиков

В Азербайджане установлены наказания для лиц, изготавливающих для себя наркотические средства.

В Азербайджане установлены наказания для лиц, изготавливающих для себя наркотические средства.

Как сообщает Report, это нашло отражение в поправках к Кодексу об административных правонарушениях, которые были вынесены на обсуждение в I чтении на сегодняшнем заседании парламента.

Согласно предлагаемой поправке к кодексу, за незаконное потребление, изготовление, приобретение, хранение, перевозку или пересылку наркотических средств, психотропных веществ в небольших количествах без цели сбыта налагается штраф в размере от трехсот до четырехсот манатов, а в случае, если по обстоятельствам дела и с учетом личности виновного применение этих мер будет признано недостаточным, будет наложен административный арест на срок до двух месяцев.

Документ был вынесен на голосование и принят в I чтении.