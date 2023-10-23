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В Азербайджане ужесточаются меры в отношении родителей за привлечение детей к порнографии

В Азербайджане ужесточаются меры в отношении родителей за привлечение детей к порнографии В Азербайджане в отношении родителей, привлекших несовершеннолетних детей к участию в порнографических съемках, будут приниматься меры в соответствии с законодательством.
Милли Меджлис
23 октября 2023 г. 11:48
В Азербайджане ужесточаются меры в отношении родителей за привлечение детей к порнографии

В Азербайджане в отношении родителей, привлекших несовершеннолетних детей к участию в порнографических съемках, будут приниматься меры в соответствии с законодательством.

Как сообщает Report, в связи с этим предлагается внести изменения в закон "О профилактике беспризорности и правонарушений несовершеннолетних".

Согласно поправке, в статье 17.2.2 закона слова "к совершению преступлений или занятию проституцией" меняются в следующей редакции - "к совершению преступлений, занятию проституцией и участию в порнографии".

Данная статья предусматривает принятие представителями органов внутренних дел предусмотренных законодательством Азербайджана мер в отношении родителей, привлекших несовершеннолетнего к совершению преступления, занятию проституцией либо к другим аморальным действиям.

После принятия поправок, сотрудников органов внутренних дел обязуют принимать соответствующие меры также в отношении родителей, привлекших несовершеннолетних детей к участию в порнографических съемках.

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Версия на английском языке Azerbaijan tightening measures against parents who involve their children in pornographic films
Версия на азербайджанском языке Yetkinlik yaşına çatmayanları pornoqrafiya tamaşalarına cəlb edən valideynlər cəzalandırılacaq

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