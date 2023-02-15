В Азербайджане ужесточат законодательство в связи с нарушениями в деятельности муниципалитетов.
Как сообщает Report, это отражено в "Ежегодном докладе органа, осуществляющего административный надзор за деятельностью муниципалитетов".
В документе отмечается, что в целях обеспечения законности в сфере местного самоуправления Министерство юстиции анализирует и обобщает причины нарушений закона, встречающихся в муниципальной деятельности, включая коррупционные правонарушения, по результатам принимаются меры, готовятся предложения по совершенствованию законодательства.