В Азербайджане ужесточат законодательство в связи с нарушениями в деятельности муниципалитетов

В Азербайджане ужесточат законодательство в связи с нарушениями в деятельности муниципалитетов

В Азербайджане ужесточат законодательство в связи с нарушениями в деятельности муниципалитетов.

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В Азербайджане ужесточат законодательство в связи с нарушениями в деятельности муниципалитетов. Как сообщает Report, это отражено в "Ежегодном докладе органа, осуществляющего административный надзор за деятельностью муниципалитетов". В документе отмечается, что в целях обеспечения законности в сфере местного самоуправления Министерство юстиции анализирует и обобщает причины нарушений закона, встречающихся в муниципальной деятельности, включая коррупционные правонарушения, по результатам принимаются меры, готовятся предложения по совершенствованию законодательства. Подпишитесь на наш Telegram канал