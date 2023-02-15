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В Азербайджане ужесточат законодательство в связи с нарушениями в деятельности муниципалитетов

В Азербайджане ужесточат законодательство в связи с нарушениями в деятельности муниципалитетов В Азербайджане ужесточат законодательство в связи с нарушениями в деятельности муниципалитетов.
Милли Меджлис
15 февраля 2023 г. 11:04
В Азербайджане ужесточат законодательство в связи с нарушениями в деятельности муниципалитетов

В Азербайджане ужесточат законодательство в связи с нарушениями в деятельности муниципалитетов.

Как сообщает Report, это отражено в "Ежегодном докладе органа, осуществляющего административный надзор за деятельностью муниципалитетов".

В документе отмечается, что в целях обеспечения законности в сфере местного самоуправления Министерство юстиции анализирует и обобщает причины нарушений закона, встречающихся в муниципальной деятельности, включая коррупционные правонарушения, по результатам принимаются меры, готовятся предложения по совершенствованию законодательства.

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