В Азербайджане ужесточат наказание за сексуальное насилие в отношении детей

Милли Меджлис одобрил в первом чтении проект об ужесточении наказаний за насильственные действия сексуального характера в отношении детей и подростков.

Милли Меджлис одобрил в первом чтении проект об ужесточении наказаний за насильственные действия сексуального характера в отношении детей и подростков.

Как сообщает Report, проект соответствующих поправок в Уголовный кодекс был вынесен на обсуждение в первом чтении на заседании парламента.

Согласно проекту поправки в статью 150 (насильственные действия сексуального характера) УК, за педофилию или действия сексуального характера с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшему или к другим лицам, либо с использованием беспомощного состояния потерпевшего предусматривается наказание в виде лишения свободы от 4 до 8 лет.

На данный момент предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.

Проект поправки был принят в первом чтении.