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В Азербайджане ужесточается наказание за психологическое насилие на бытовой почве

В Азербайджане ужесточается наказание за психологическое насилие на бытовой почве В Азербайджане ужесточается наказание для лиц, совершивших психологическое насилие на бытовой почве.
Милли Меджлис
21 января 2022 г. 18:15
В Азербайджане ужесточается наказание за психологическое насилие на бытовой почве

В Азербайджане ужесточается наказание в отношении лиц, совершивших психологическое насилие на бытовой почве.

Как передает Report, в связи с этим предлагается внести изменение в статью 158.2 Кодекса об административных правонарушениях.

Согласно изменениям, за психологическое насилие на бытовой почве, то есть за умышленное психологическое давление, оказываемое одним лицом на другое, или за действия, направленные на создание невыносимого психологического условия, будет применяться штраф в размере от 300 до 500 манатов или 60 часов общественных работ или же административный арест сроком до 3 месяцев с учетом личности совершившего проступок.

Нынешний же пункт Кодекса гласит: "За психологическое насилие на бытовой почве, то есть за умышленное психологическое давление, оказываемое одним лицом на другое, или за действия, направленные на создание невыносимого психологического условия, применяется штраф в размере от 300 до 500 манатов".

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Версия на азербайджанском языке Məişət zəminində psixi zorakılıq törədənlərlə bağlı cəzalar sərtləşdirilir

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