В Азербайджане ужесточается наказание за насильственные действия

В Азербайджане ужесточается наказание в отношении лиц, совершивших насильственные действия.

В Азербайджане ужесточается наказание в отношении лиц, совершивших насильственные действия.

Как сообщает Report, в связи с этим в Уголовный кодекс добавляется новая статья 133.1-1.

Согласно новой статье, лица, причинившие на бытовой почве систематическими побоями или иными насильственными действиями сильную физическую боль или психические страдания, не повлекшие последствия, указанные в статьях 126 и 127 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью) настоящего Кодекса, будут наказываться лишением свободы на срок до четырех лет или лишением свободы на срок от двух до четырех лет.