В Азербайджане ужесточается наказание за насилие в отношении несовершеннолетних

В Азербайджане ужесточается наказание за совершение насильственных действий в отношении несовершеннолетних. Как сообщает Report, вопрос был вынесен на обсуждение на заседании парламентского Комитета по правам человека в формате видеоконференции.

В Азербайджане ужесточается наказание за совершение насильственных действий в отношении несовершеннолетних.



Как сообщает Report, вопрос был вынесен на обсуждение на заседании парламентского Комитета по правам человека в формате видеоконференции.



Предлагаемые поправки в Трудовой, Семейный, Уголовно-процессуальный кодексы, законы "О правах ребенка", "Об образовании", "О социальных услугах", "Об общем образовании" и другие законы были разработаны с целью предотвращения всех форм сексуальной эксплуатации детей и сексуального насилия над ними, создания необходимой законодательной базы для защиты детей, и в то же время для оказания помощи жертвам насилия. Наряду с этим совершенствуется глава "Преступления против половой неприкосновенности или половой свободы" Уголовного кодекса Азербайджана.