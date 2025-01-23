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В Азербайджане увеличиваются штрафы за незаконное ношение военной формы

В Азербайджане увеличиваются штрафы за незаконное ношение военной формы Определены дни, в которые уволенные в запас или военнослужащие в отставке смогут носить военную форму.
Милли Меджлис
23 января 2025 г. 16:04
В Азербайджане увеличиваются штрафы за незаконное ношение военной формы

Определены дни, в которые уволенные в запас или военнослужащие в отставке смогут носить военную форму.

Как сообщает Report, соответствующие изменения предложено внести в Положение "О прохождении военной службы".

Согласно поправкам, при увольнении с действительной военной службы в запас или выходе в отставку, за военнослужащими сохраняется право на ношение военной формы только на мероприятиях, на которые они официально приглашены, в дни профессиональных праздников, а также в День Вооруженных сил Азербайджана, День Победы и День памяти.

Помимо этого, в связи с данным изменением в КоАП будет также добавлена ​​новая статья, согласно которой указанным лицам за ношение военной формы в непредусмотренных законом случаях будет грозить штраф в размере от 500 до 700 манатов.

Кроме того, в КоАП предложено еще одно изменение, согласно которому за незаконное ношение военной и специальной формы со знаками отличия субъектов оперативно-розыскной деятельности, военнослужащих и прокуроров предусмотрен штраф от 800 манатов до 1000 манатов (сейчас 300-500 манатов) с конфискацией формы.

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Версия на азербайджанском языке Hərbi xidmətdən ehtiyata buraxılanların geyim formalarını daşıya biləcəyi günlər müəyyənləşib

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