В Азербайджане увеличиваются штрафы за незаконное ношение военной формы

Определены дни, в которые уволенные в запас или военнослужащие в отставке смогут носить военную форму.

Определены дни, в которые уволенные в запас или военнослужащие в отставке смогут носить военную форму.

Как сообщает Report, соответствующие изменения предложено внести в Положение "О прохождении военной службы".

Согласно поправкам, при увольнении с действительной военной службы в запас или выходе в отставку, за военнослужащими сохраняется право на ношение военной формы только на мероприятиях, на которые они официально приглашены, в дни профессиональных праздников, а также в День Вооруженных сил Азербайджана, День Победы и День памяти.

Помимо этого, в связи с данным изменением в КоАП будет также добавлена ​​новая статья, согласно которой указанным лицам за ношение военной формы в непредусмотренных законом случаях будет грозить штраф в размере от 500 до 700 манатов.

Кроме того, в КоАП предложено еще одно изменение, согласно которому за незаконное ношение военной и специальной формы со знаками отличия субъектов оперативно-розыскной деятельности, военнослужащих и прокуроров предусмотрен штраф от 800 манатов до 1000 манатов (сейчас 300-500 манатов) с конфискацией формы.