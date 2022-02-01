В Азербайджане увеличиваются штрафы за невыполнение требований в связи с подачей газа

В Азербайджане повышаются штрафы за невыполнение требований, связанных с поставками газа.

В Азербайджане повышаются штрафы за невыполнение требований, связанных с поставками газа.

Как сообщает Report, в связи с этим проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях был вынесен на обсуждение в первом чтении на сегодняшнем заседании парламента.

За невыполнение решений соответствующего органа исполнительной власти, осуществляющего контроль за поставками газа, о приостановлении и регулировании газовых установок и деятельности, связанной с подачей газа, физические лица штрафуются от 200 до 400 манатов, должностные лица - от 1 000 до 1 500 манатов, юридические лица - от 2 500 до 3 000 манатов.

Согласно действующему законодательству, за невыполнение требований соответствующего органа ИВ, осуществляющего контроль за газоснабжением, на физических лиц налагается штраф в размере от семидесяти до ста манатов, на должностных лиц - от трехсот пятидесяти до пятисот манатов.

После обсуждения проект поправок был вынесен на голосование и принят в первом чтении.