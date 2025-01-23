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В Азербайджане увеличиваются штрафы за несвоевременное предоставление информации о призывниках

В Азербайджане увеличиваются штрафы за несвоевременное предоставление информации о призывниках В Азербайджане увеличиваются штрафы за несвоевременное предоставление информации о призывниках и военнообязанных.
Милли Меджлис
23 января 2025 г. 16:03
В Азербайджане увеличиваются штрафы за несвоевременное предоставление информации о призывниках

В Азербайджане увеличиваются штрафы за несвоевременное предоставление информации о призывниках и военнообязанных.

Как сообщает Report, в связи с этим предложено внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).

Согласно поправкам, за непредставление в установленный срок в соответствующий орган исполнительной власти списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, со стороны органов и организаций, осуществляющих воинский учет призывников и военнослужащих, должностные лица будут оштрафованы на сумму от 400 до 600 манатов (в настоящее время 200-300 манатов), юридические лица - от 1000 до 2000 манатов (в настоящее время 400-600 манатов) .

Кроме того, за несвоевременное представление соответствующему органу исполнительной власти сведений, необходимых для воинского учета призывников и военнообязанных, оформления снятия с воинского учета или уточнения сведений о нем, должностные лица ждет штраф в размере от 200 до 400 манатов (в настоящее время 100-200 манатов), а юридические лица - от 800 до 1000 манатов (в настоящее время 300-500 манатов).

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