В Азербайджане увеличивают штрафы за нарушения правил на железной дороге

В Азербайджане увеличивают штрафы за нарушения правил на железной дороге

В Азербайджане увеличиваются штрафы за нарушение установленных правил на железнодорожном транспорте.

Как сообщает Report, соответствующие изменения в Кодексе об административных правонарушениях обсуждались на сегодняшнем заседании комитета по правовой политике и государственному строительству Милли Меджлиса.

Согласно поправкам, за повреждение снегозащитных ограждений железных дорог и других дорожных сооружений, устройств сигнализации и связи, хозяйственного инвентаря будет налагаться штраф в размере нанесенного ущерба или в двукратном размере.

В настоящее время размер штрафа составляет 150 манатов.

Кроме этого, за несоблюдение установленных габаритов при погрузке и выгрузке грузов на железной дороге физические лица будут оштрафованы на 60 манатов, а должностные лица - на 200 манатов. В настоящее время эти штрафы составляют соответственно 30 и 100 манатов.

Согласно поправкам, штраф за размещение на железнодорожных путях предметов, которые могут помешать движению поездов, предлагается увеличить с 200 до 400 манатов.

Штраф за самовольный проезд в грузовых поездах, посадку и высадку из движущегося поезда, хождение по подножкам и крышам вагонов, а также самовольную остановку поезда без соответствующей необходимости увеличивается с 50 до 100 манатов.

Еще одна поправка в КоАП предусматривает введение штрафа в размере нанесенного ущерба или в двукратном размере, за повреждение средств железнодорожного транспорта и его внутреннего оборудования.

Согласно действующим правилам, за повреждение окон или внутреннего оборудования вагонов или локомотивов налагается штраф в размере 100 манатов.