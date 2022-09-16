В Азербайджане расширяют источники финансирования для помощи семьям шехидов

В Азербайджане расширяют источники финансирования средств, расходуемых на семьи шехидов и увековечение памяти шехидов.

В Азербайджане расширяют источники финансирования для помощи семьям шехидов и на увековечение памяти шехидов.

Как сообщает Report, в связи с этим вносятся изменения в закон "Об увековечении имени шехида и льготах семьям шехидов".

На сегодняшнем заседании парламентского комитета по труду и социальной политике заведующий отделом социального законодательства Аппарата парламента Адиль Велиев сообщил, что документ подготовлен в связи с обеспечением исполнения указа президента Азербайджана "О некоторых мерах по совершенствованию управления в сфере государственного обязательного личного страхования” от 18 мая 2021 года.

В соответствии со статьей 6 закона было уточнено и увеличено количество источников средств, расходуемых на семьи шехидов и увековечение памяти шехидов.