О нас

В Азербайджане расширяют источники финансирования для помощи семьям шехидов

В Азербайджане расширяют источники финансирования для помощи семьям шехидов В Азербайджане расширяют источники финансирования средств, расходуемых на семьи шехидов и увековечение памяти шехидов.
Милли Меджлис
16 сентября 2022 г. 16:12
В Азербайджане расширяют источники финансирования для помощи семьям шехидов

В Азербайджане расширяют источники финансирования для помощи семьям шехидов и на увековечение памяти шехидов.

Как сообщает Report, в связи с этим вносятся изменения в закон "Об увековечении имени шехида и льготах семьям шехидов".

На сегодняшнем заседании парламентского комитета по труду и социальной политике заведующий отделом социального законодательства Аппарата парламента Адиль Велиев сообщил, что документ подготовлен в связи с обеспечением исполнения указа президента Азербайджана "О некоторых мерах по совершенствованию управления в сфере государственного обязательного личного страхования” от 18 мая 2021 года.

В соответствии со статьей 6 закона было уточнено и увеличено количество источников средств, расходуемых на семьи шехидов и увековечение памяти шехидов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Şəhidlərə və şəhid ailələrinə xərclənən vəsaitin mənbələrinin dairəsi artırılır

Другие новости из категории

Вносятся поправки в закон О трудовых пенсиях
Вносятся поправки в закон "О трудовых пенсиях"
16 сентября 2022 г. 16:09
В Милли Меджлисе пройдут слушания по усилению соцзащиты семей шехидов и ветеранов войны
В Милли Меджлисе пройдут слушания по усилению соцзащиты семей шехидов и ветеранов войны
16 сентября 2022 г. 15:48
Вносятся поправки в Положение о материальной ответственности военнослужащих за причиненный государству ущерб
Вносятся поправки в Положение о материальной ответственности военнослужащих за причиненный государству ущерб
16 сентября 2022 г. 15:28
Предлагается создать зону безопасности на границе Азербайджана с Арменией
Предлагается создать зону безопасности на границе Азербайджана с Арменией
16 сентября 2022 г. 15:12
Вносятся изменения в правила первичного воинского учета граждан
Вносятся изменения в правила первичного воинского учета граждан
16 сентября 2022 г. 14:56
Соглашение о военно-техническом сотрудничестве Азербайджана и Узбекистана рассмотрят в ММ
Соглашение о военно-техническом сотрудничестве Азербайджана и Узбекистана рассмотрят в ММ
16 сентября 2022 г. 14:53
В Милли Меджлисе обсудят законопроект О высшем образовании
В Милли Меджлисе обсудят законопроект "О высшем образовании"
15 сентября 2022 г. 17:47
Проходит первое заседание комитета осенней сессии Милли Меджлиса
Проходит первое заседание комитета осенней сессии Милли Меджлиса
15 сентября 2022 г. 11:00
Сахиба Гафарова направила обращение в международные организации в связи с провокациями Армении
Сахиба Гафарова направила обращение в международные организации в связи с провокациями Армении
14 сентября 2022 г. 22:26
Спикер ВНСТ выразил соболезнования азербайджанскому народу
Спикер ВНСТ выразил соболезнования азербайджанскому народу
13 сентября 2022 г. 22:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi