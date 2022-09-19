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В Азербайджане увеличивается число электронных услуг

В Азербайджане увеличивается число электронных услуг В Азербайджане увеличивается количество электронных услуг.
Милли Меджлис
19 сентября 2022 г. 12:31
В Азербайджане увеличивается число электронных услуг

В Азербайджане увеличивается количество электронных услуг.

Как сообщает Report, на первом заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству в первом чтении были обсуждены проекты изменений в законы ”О страховании вкладов“, ”О государственном реестре недвижимости“, ”О банках“, ”Об автомобильных дорогах".

В целях устранения проблем граждан, связанных со сбором и представлением документов или сведений, сокращения потерь времени, повышения удовлетворенности граждан, а также дальнейшего повышения функциональности в стране информационной системы электронного правительства и усиления межведомственной электронной интеграции, в законы, охватывающие различные сферы, предусмотрено внесение соответствующих изменений.

Для того, чтобы обеспечить возможность получения документа или сведений, необходимых для оказания государственных услуг и имеющихся в соответствующем государственном учреждении, посредством Информационной системы электронного правительства, нужно обеспечить закрепление соответствующего принципа в отраслевых нормативных правовых актах, а также увеличить количество электронных услуг.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda elektron xidmətlərin sayı artırılır

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