В Азербайджане увеличилось число работающих женщин

В пршлом году доля занятых женщин в Азербайджане увеличилась на 1,6%, составив 48%.

В пршлом году доля занятых женщин в Азербайджане увеличилась на 1,6%, составив 48%.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Государственного комитета по делам семьи, женщин и детей за 2024 год.

В годовом отчете указано, что общее число занятых в экономике страны выросло на 1,3% и на конец 2024 года достигло 5 029,8 тыс. человек.

По данным на 2024 год, 15% работающих женщин имеют высшее образование, 14,6% - среднее специальное, 3,9% - профессиональное, 65,2% — среднее.

Женщины доминируют в сферах образования (75,7 %), здравоохранения и социальных услуг (71,4 %), торговли и ремонта транспортных средств (63,9 %), сельского и лесного хозяйства и рыболовства (54,6 %), а также в сфере культуры, досуга и искусства (53,2 %).

Отмечается, что 55,6% всех официально зарегистрированных безработных составляют женщины - 157 тыс. человек. Уровень безработицы среди женщин составил 6,1%, тогда как среди мужчин — 4,6 %.

Количество трудовых договоров с женщинами составило 826,9 тыс., в том числе в государственном секторе – 499,9 тыс. (56,3%), в негосударственном секторе – 327,1 тыс. (33,2%).