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В Азербайджане увеличены штрафы за уклонение от воинского учета

В Азербайджане увеличены штрафы за уклонение от воинского учета В Азербайджане увеличены штрафы за уклонение от воинского учета
Милли Меджлис
14 февраля 2025 г. 12:13
В Азербайджане увеличены штрафы за уклонение от воинского учета

Милли Меджлис принял одним чтением поправки в Кодекс об административных проступках, предусматривающие повышение штрафов за уклонение от воинской службы.

Как сообщает Report, решение было принято на сегодняшнем пленарном заседании.

Согласно поправкам, штраф за неявку в военкомат с целью уклонения от постановки на воинский учет увеличены с 30 до 100 манатов.

Поправки также предусматривают штрафы для должностных и юридических лиц, препятствующих выполнению обязанностей по воинскому учету.

В частности, за несвоевременное информирование призывников или военнообязанных о необходимости явки в военкомат, должностным лицам грозит штраф в размере от 200 до 300 манатов, а юридическим лицам — от 600 до 800 манатов.

Для граждан, не исполнивших обязанности по воинскому учету, предлагается увеличить штраф с 30 до 100 манатов. За преднамеренную порчу или утерю воинских документов штраф вырастет с 50 до 200 манатов.

Должностные лица, не обеспечившие своевременное информирование военнообязанных о мобилизации, могут быть оштрафованы на сумму от 400 до 600 манатов.

Также предусматривается штраф в размере от 500 до 700 манатов для должностных лиц за невыполнение возложенных на них обязанностей законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Азербайджанской Республике".

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