О нас

В Азербайджане увеличат штрафы за уклонение от воинского учета

В Азербайджане увеличат штрафы за уклонение от воинского учета В Азербайджане предлагается увеличить с 30 до 100 манатов штраф за неявку в военкомат с целью уклонения от постановки на воинский учет.
Милли Меджлис
23 января 2025 г. 16:03
В Азербайджане увеличат штрафы за уклонение от воинского учета

В Азербайджане предлагается увеличить с 30 до 100 манатов штраф за неявку в военкомат с целью уклонения от постановки на воинский учет.

Как сообщает Report, соответствующие поправки в Кодекс об административных проступках поступили в парламент Азербайджана.

Поправки также предусматривают штрафы для должностных и юридических лиц, препятствующих выполнению обязанностей по воинскому учету.

В частности, за несвоевременное информирование призывников или военнообязанных о необходимости явки в военкомат, должностным лицам грозит штраф в размере от 200 до 300 манатов, а юридическим лицам — от 600 до 800 манатов.

Для граждан, не исполнивших обязанности по воинскому учету, предлагается увеличить штраф с 30 до 100 манатов. За преднамеренную порчу или утерю воинских документов штраф вырастет с 50 до 200 манатов.

Должностные лица, не обеспечившие своевременное информирование военнообязанных о мобилизации, могут быть оштрафованы на сумму от 400 до 600 манатов.

Также предусматривается штраф в размере от 500 до 700 манатов для должностных лиц за невыполнение возложенных на них обязанностей законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Азербайджанской Республике".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda ilkin hərbi qeydiyyata alınmaqdan boyun qaçıranlar 100 manat cərimə olunacaq

Экслюзивные новости

​​​​​​​Генсек: Председательство Азербайджана нацелено на трансформацию и повышение эффективности СВМДА
​​​​​​​Генсек: Председательство Азербайджана нацелено на трансформацию и повышение эффективности СВМДА
23 января 2025 г. 12:01
Минэнерго Саудовской Аравии: Азербайджан - идеальный партнер для производства и экспорта водорода
Минэнерго Саудовской Аравии: Азербайджан - идеальный партнер для производства и экспорта водорода
22 января 2025 г. 16:23
Центробанк Азербайджана раскрыл планы по развитию частных пенсионных фондов
Центробанк Азербайджана раскрыл планы по развитию частных пенсионных фондов
21 января 2025 г. 13:56
Эксперт: Самолет AZAL был подбит ПВО РФ, вопрос - кто дал приказ стрелять по гражданскому лайнеру
Эксперт: Самолет AZAL был подбит ПВО РФ, вопрос - кто дал приказ стрелять по гражданскому лайнеру
20 января 2025 г. 16:34
Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления
Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления
17 января 2025 г. 18:17
Али Факих: Соглашения СОР29 в Баку повышают уровень доверия между сторонами
Али Факих: Соглашения СОР29 в Баку повышают уровень доверия между сторонами
16 января 2025 г. 14:22
Действующий председатель ОБСЕ Валтонен планирует посетить регион Южного Кавказа
Действующий председатель ОБСЕ Валтонен планирует посетить регион Южного Кавказа
15 января 2025 г. 13:23
Как председатель ОБСЕ Финляндия готова укреплять диалог между Баку и Ереваном
Как председатель ОБСЕ Финляндия готова укреплять диалог между Баку и Ереваном
15 января 2025 г. 09:45
Халид Таймур Акрам: Азербайджан усиливает свой международный авторитет
Халид Таймур Акрам: Азербайджан усиливает свой международный авторитет
14 января 2025 г. 13:27
Талгат Калиев: Совместные проекты стран-участниц ОТГ усиливают ее позиции на международной арене
Талгат Калиев: Совместные проекты стран-участниц ОТГ усиливают ее позиции на международной арене
14 января 2025 г. 12:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi