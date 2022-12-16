В Азербайджане утверждено рассмотрение заявки на таможенное оформление товаров в течение дня

Милли Меджлис Азербайджана принял в первом чтении проект поправки в Таможенный кодек, предусматривающий рассмотрение в течение одного дня заявления, поступившего в таможенный орган в связи с таможенным оформлением товаров в соответствии с законом "О тамож

Милли Меджлис Азербайджана принял в первом чтении проект поправки в Таможенный кодек, предусматривающий рассмотрение в течение одного дня заявления, поступившего в таможенный орган в связи с таможенным оформлением товаров в соответствии с законом "О таможенном тарифе".

Как сообщает Report, таможенный орган пропускает товары сразу после установления факта выполнения следующих требований:

- должны быть уплачены таможенные платежи, рассчитанные по декларации, поданной в таможенный орган;

- должна быть предоставлена гарантия на дополнительную таможенную задолженность, которая может возникнуть в результате внесения изменений в представленное таможенным органом уведомление;

- должны быть выполнены иные требования, установленные для выпуска декларируемых товаров.