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В Азербайджане утверждено рассмотрение заявки на таможенное оформление товаров в течение дня  

В Азербайджане утверждено рассмотрение заявки на таможенное оформление товаров в течение дня   Милли Меджлис Азербайджана принял в первом чтении проект поправки в Таможенный кодек, предусматривающий рассмотрение в течение одного дня заявления, поступившего в таможенный орган в связи с таможенным оформлением товаров в соответствии с законом "О тамож
Милли Меджлис
16 декабря 2022 г. 14:27
В Азербайджане утверждено рассмотрение заявки на таможенное оформление товаров в течение дня  

Милли Меджлис Азербайджана принял в первом чтении проект поправки в Таможенный кодек, предусматривающий рассмотрение в течение одного дня заявления, поступившего в таможенный орган в связи с таможенным оформлением товаров в соответствии с законом "О таможенном тарифе".

Как сообщает Report, таможенный орган пропускает товары сразу после установления факта выполнения следующих требований:

- должны быть уплачены таможенные платежи, рассчитанные по декларации, поданной в таможенный орган;

- должна быть предоставлена гарантия на дополнительную таможенную задолженность, которая может возникнуть в результате внесения изменений в представленное таможенным органом уведомление;

- должны быть выполнены иные требования, установленные для выпуска декларируемых товаров.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda malın gömrükdən buraxılmasına dair müraciətə 1 günə baxılması məsələsi təsdiqlənib

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