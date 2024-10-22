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В Азербайджане утверждена новая норма контроля за финансированием политических партий 

В Азербайджане утверждена новая норма контроля за финансированием политических партий  11:58
Милли Меджлис
22 октября 2024 г. 12:07
В Азербайджане утверждена новая норма контроля за финансированием политических партий 

В Азербайджане утверждена новая норма контроля за финансированием политических партий.

Как сообщает Report, в связи с этим на пленарном заседании парламента сегодня был вынесен на обсуждение законопроект о внесении изменений в некоторые законы, связанных с исполнением закона "О политических партиях".

Согласно изменениям, расширяется перечень объектов внешнего государственного финансового контроля. Так, политические партии включаются в перечень объектов внешнего государственного финансового контроля.

Проект был вынесен на голосование и принят.

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Версия на азербайджанском языке Siyasi partiyaların maliyyələşdirilməsinə nəzarət üçün yeni qaydanın müəyyənləşməsi təsdiqlənib

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