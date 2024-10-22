В Азербайджане утверждена новая норма контроля за финансированием политических партий.
Как сообщает Report, в связи с этим на пленарном заседании парламента сегодня был вынесен на обсуждение законопроект о внесении изменений в некоторые законы, связанных с исполнением закона "О политических партиях".
Согласно изменениям, расширяется перечень объектов внешнего государственного финансового контроля. Так, политические партии включаются в перечень объектов внешнего государственного финансового контроля.
Проект был вынесен на голосование и принят.