В Азербайджане уточняются нормы о категории земель аквакультурного назначения

В Азербайджане уточняются нормы о категории земель аквакультурного назначения

В Азербайджане уточняются нормы о категории земель аквакультурного назначения.

Как сообщает Report, в связи с этим предлагается внести изменения в Земельный кодекс и закон "О рыболовстве".

Законопроект был обсужден на сегодняшнем заседании комитета по аграрной политике Милли Меджлиса.

Указом президента Ильхама Алиева от 28 сентября 2024 года утверждены "Правила отнесения земель к категориям и их перевода из одной категории в другую", согласно пункту 1.9 этих правил установлено, что изменение категории земель, используемых хозяйствами аквакультуры, не требуется.