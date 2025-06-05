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В Азербайджане уточняются нормы о категории земель аквакультурного назначения

В Азербайджане уточняются нормы о категории земель аквакультурного назначения В Азербайджане уточняются нормы о категории земель аквакультурного назначения
Милли Меджлис
5 июня 2025 г. 10:08
В Азербайджане уточняются нормы о категории земель аквакультурного назначения

В Азербайджане уточняются нормы о категории земель аквакультурного назначения.

Как сообщает Report, в связи с этим предлагается внести изменения в Земельный кодекс и закон "О рыболовстве".

Законопроект был обсужден на сегодняшнем заседании комитета по аграрной политике Милли Меджлиса.

Указом президента Ильхама Алиева от 28 сентября 2024 года утверждены "Правила отнесения земель к категориям и их перевода из одной категории в другую", согласно пункту 1.9 этих правил установлено, что изменение категории земель, используемых хозяйствами аквакультуры, не требуется.

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Версия на английском языке Azerbaijan moves to refine regulations for classification of lands designated for aquaculture
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda akvakultura torpaqlarının kateqoriyasına dair normalar dəqiqləşdirilir

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