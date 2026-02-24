Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    В Азербайджане уточнят порядок грантового финансирования в сфере культуры

    В Азербайджане планируется определить механизм проведения конкурсов по грантовому финансированию проектов в сфере культуры.

    Как сообщает Report, соответствующие поправки предложено внести изменения в закон "О культуре".

    На сегодняшнем заседании парламентского Комитета по культуре было отмечено, что, хотя закон "О грантах" не устанавливает ограничений на предоставление грантов юридическим и физическим лицам, действующие "Правила государственного финансирования мероприятий в сфере культуры", утвержденные Кабинетом министров, распространяются только на неправительственные организации.

    В связи с этим для регулирования грантового финансирования культурных мероприятий не только для НПО, но и для других юридических и физических лиц предлагается утвердить отдельный порядок. С учетом этого предложено внести соответствующие изменения в закон "О культуре".

    Порядок проведения конкурсов по грантовому финансированию проектов в сфере культуры будет определяться органом (учреждением), назначенным соответствующим органом исполнительной власти.

    Кроме того, было отмечено, что, несмотря на наличие в законе норм, связанных с творческой индустрией, само это понятие там не определено. При этом выражение "культурная и творческая индустрия" используется в Плане мероприятий "Стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы", Концепции культуры "Азербайджанская культура – 2040" и других документах. В этой связи проект также предусматривает закрепление понятия "культурная и творческая индустрия".

