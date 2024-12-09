В Азербайджане установят законодательные ограничения для приема на дипломатическую службу

В новом проекте закона "О дипломатической службе" определены категории лиц, которые не могут быть приняты на работу в дипломатические органы.

В новом проекте закона "О дипломатической службе" определены категории лиц, которые не могут быть приняты на работу в дипломатические органы Азербайджана.

Как сообщает Report, ограничения затронут следующих лиц: граждане с двойным гражданством, лица с обязательствами перед другими государствами, религиозные деятели, а также те, кто имеет непогашенную или неснятую судимость либо ранее был осужден за тяжкие или особо тяжкие преступления.

Кроме того, ограничения распространяются на граждан, признанных недееспособными или ограниченно дееспособными по решению суда, а также на лиц, в отношении которых вынесено решение суда о применении принудительных мер медицинского характера.

Под ограничения также попадают граждане с медицинскими показаниями (умственными и физическими нарушениями), препятствующими несению дипломатической службы; лица, ранее уволенные с государственной службы за грубые нарушения; военнообязанные призывного возраста, не прошедшие срочную военную службу без наличия законных оснований для отсрочки или освобождения от военной службы.