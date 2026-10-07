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    В Азербайджане установят электронный порядок проведения судебно-экспертной деятельности

    Милли Меджлис
    • 07 октября, 2026
    • 12:20
    В Азербайджане установят электронный порядок проведения судебно-экспертной деятельности

    В Азербайджане установят правила проведения судебно-экспертной деятельности в электронном формате.

    Как сообщает Report, в связи с этим предлагается внести изменения в закон "О судебно-экспертной деятельности".

    Законопроект был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании Комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса.

    Согласно проекту, судебно-экспертная деятельность в электронном формате будет осуществляться посредством информационной системы соответствующего органа исполнительной власти.

    Через систему будет обеспечиваться прием в электронном виде решений о назначении судебной экспертизы и их направление на исполнение, заключение договоров на проведение экспертизы, прием официальных обращений в судебно-экспертные учреждения и к частным судебным экспертам. Кроме того, посредством информационной системы будут направляться ходатайства, экспертные заключения и сведения об отказе от проведения экспертизы.

    Положения не распространяются на документы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну.

    Документы, формируемые в информационной системе, будут оформляться в соответствии с требованиями закона "Об электронной подписи и электронном документе".

    Милли Меджлис Азербайджана (ММ) Судебно-правовая система
    Məhkəmə ekspertizası fəaliyyətinin elektron aparılması qaydaları müəyyənləşir
    44 - Tezliklə
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