В Азербайджане установят электронный порядок проведения судебно-экспертной деятельности

В Азербайджане установят правила проведения судебно-экспертной деятельности в электронном формате.

Как сообщает Report, в связи с этим предлагается внести изменения в закон "О судебно-экспертной деятельности".

Законопроект был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании Комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса.

Согласно проекту, судебно-экспертная деятельность в электронном формате будет осуществляться посредством информационной системы соответствующего органа исполнительной власти.

Через систему будет обеспечиваться прием в электронном виде решений о назначении судебной экспертизы и их направление на исполнение, заключение договоров на проведение экспертизы, прием официальных обращений в судебно-экспертные учреждения и к частным судебным экспертам. Кроме того, посредством информационной системы будут направляться ходатайства, экспертные заключения и сведения об отказе от проведения экспертизы.

Положения не распространяются на документы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну.

Документы, формируемые в информационной системе, будут оформляться в соответствии с требованиями закона "Об электронной подписи и электронном документе".