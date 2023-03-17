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В Азербайджане установлено 12,5 тыс. камер в 3,9 тыс. пунктах

В Азербайджане установлено 12,5 тыс. камер в 3,9 тыс. пунктах Обнародовано количество камер безопасности, установленных в Азербайджане в прошлом году.
Милли Меджлис
17 марта 2023 г. 12:44
В Азербайджане установлено 12,5 тыс. камер в 3,9 тыс. пунктах

Обнародовано количество камер безопасности, установленных в Азербайджане в прошлом году.

Как сообщает Report со ссылкой на отчет о деятельности Кабинета министров в 2022 году, в рамках проекта "Безопасный город" в прошлом году по республике было установлено 196 камер еще в 63 пунктах, в настоящее время количество этих технических средств составляет 12,5 тыс. в 3,9 тыс. пунктах.

Кроме того, в столице 559 камер с истекшим сроком эксплуатации были заменены на новые.

В целом, с учетом Бакинского метрополитена, в 4,2 тыс. точках установлено 14,7 тыс. камер (7,3 тыс. – в Баку).

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 3,9 min nöqtə üzrə 12,5 min kamera quraşdırılıb

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