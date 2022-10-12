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В Азербайджане устанавливаются штрафы за нарушение порядка регистрации смерти

В Азербайджане устанавливаются штрафы за нарушение порядка регистрации смерти В Азербайджане устанавливаются штрафы за нарушение порядка регистрации смерти.
Милли Меджлис
12 октября 2022 г. 15:09
В Азербайджане устанавливаются штрафы за нарушение порядка регистрации смерти

В Азербайджане устанавливаются штрафы за нарушение порядка регистрации смерти.

Как сообщает Report, в связи с этим в Кодекс об административных правонарушениях добавляется новая статья 562-1 (нарушение порядка регистрации смерти).

Согласно новой статье, за несвоевременное направление информации или направление недостоверной информации о смерти со стороны медицинского учреждения в орган (структура), определенный соответствующим органом исполнительной власти, должностные лица будут штрафоваться в размере от 150 манатов до 300 манатов.

За непредоставление органом, установленным соответствующим органом исполнительной власти, информации о смерти в информационную систему или за передачу недостоверной информации должностные лица будут оштрафованы на сумму от 150 до 300 манатов

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda ölümü düzgün qeydə almayanlar 300 manatadək cərimələnəcək

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