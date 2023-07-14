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В Азербайджане устанавливаются госпошлины за деятельность такси

В Азербайджане устанавливаются госпошлины за деятельность такси В Азербайджане устанавливаются госпошлины за деятельность такси.
Милли Меджлис
14 июля 2023 г. 12:17
В Азербайджане устанавливаются госпошлины за деятельность такси

В Азербайджане устанавливаются госпошлины за деятельность такси.

Как сообщает Report, это нашло отражение в предложенной поправке к закону "О государственной пошлине", которая была рассмотрена сегодня в III чтении на пленарной сессии Милли Меджлиса.

Так, предлагается установить размер пошлины за выдачу разрешения на деятельность оператора такси на уровне 3 тыс. манатов.

Кроме того, пошлина за выдачу пропускного удостоверения на пассажирские перевозки легковыми автомобилями такси составит 125 манатов, а за выдачу карты допуска на каждое транспортное средство - 25 манатов.

Госпошлина за выдачу пропускного удостоверения на международные грузовые и нерегулярные пассажирские перевозки операторам, осуществляющим перевозки автомобильным транспортом между Азербайджаном и зарубежными странами, будет установлена в размере 250 манатов, за выдачу карты допуска на каждое транспортное средство - 75 манатов.

После обсуждения проект поправок был вынесен на голосование и принят в III чтении.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda taksi fəaliyyəti üçün dövlət rüsumları müəyyənləşib

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