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В Азербайджане устанавливаются госпошлины на деятельность аудиовизуальных медиа

В Азербайджане устанавливаются госпошлины на деятельность аудиовизуальных медиа В Азербайджане устанавливаются новые государственные пошлины на деятельность аудиовизуальных медиа.
Милли Меджлис
1 марта 2022 г. 19:16
В Азербайджане устанавливаются госпошлины на деятельность аудиовизуальных медиа

В Азербайджане устанавливаются новые государственные пошлины на деятельность аудиовизуальных медиа.

Как сообщает Report, в связи с этим предлагается внести изменения в закон "О государственной пошлине".

Согласно изменениям, ставка госпошлины за лицензию составит 2 500 манатов для общереспубликанского наземного радиовещателя, 500 манатов для регионального наземного радиовещателя, 2 500 манатов для платформенного вещателя, осуществляющего спутниковое вещание, 1 500 манатов для платформенного вещателя, не осуществляющего спутниковое вещание, 500 манатов для провайдера услуг заказного вещания, 1 500 манатов для оператора простой платформы, 2 500 манатов для оператора универсальной платформы, 2 500 манатов для оператора мультиплекса.

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Версия на азербайджанском языке Audiovizual media fəaliyyətinə dair yeni dövlət rüsumları müəyyənləşir

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