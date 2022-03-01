В Азербайджане устанавливаются госпошлины на деятельность аудиовизуальных медиа

В Азербайджане устанавливаются новые государственные пошлины на деятельность аудиовизуальных медиа.

В Азербайджане устанавливаются новые государственные пошлины на деятельность аудиовизуальных медиа.

Как сообщает Report, в связи с этим предлагается внести изменения в закон "О государственной пошлине".

Согласно изменениям, ставка госпошлины за лицензию составит 2 500 манатов для общереспубликанского наземного радиовещателя, 500 манатов для регионального наземного радиовещателя, 2 500 манатов для платформенного вещателя, осуществляющего спутниковое вещание, 1 500 манатов для платформенного вещателя, не осуществляющего спутниковое вещание, 500 манатов для провайдера услуг заказного вещания, 1 500 манатов для оператора простой платформы, 2 500 манатов для оператора универсальной платформы, 2 500 манатов для оператора мультиплекса.