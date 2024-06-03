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В Азербайджане устанавливается порядок создания рабочих мест сверх квоты

В Азербайджане устанавливается порядок создания рабочих мест сверх квоты В Азербайджане устанавливается порядок создания рабочих мест сверх квоты.
Милли Меджлис
3 июня 2024 г. 11:46
В Азербайджане устанавливается порядок создания рабочих мест сверх квоты

В Азербайджане устанавливается порядок создания рабочих мест сверх квоты.

Как сообщает Report, данный вопрос нашел свое отражение в законопроекте о внесении изменений в закон "О занятости", который был рассмотрен на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике.

Согласно новой статье, которую предлагается внести в закон, порядок устанавливается органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти.

Число дополнительных рабочих мест для каждого работодателя также определяется в пределах размера квоты, но не должно превышать 15.

Заработная плата для лиц, которых направил на эти вакансии уполномоченный орган, и с которыми заключили трудовой договор на срок не менее 2 лет, финансируется за счет средств страхования от безработицы.

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