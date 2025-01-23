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В Азербайджане усилят защиту граждан, сообщающих о фактах коррупции

В Азербайджане усилят защиту граждан, сообщающих о фактах коррупции Запрещается угрожать, оказывать давление, причинять материальный или моральный ущерб, оскорблять и угрожать, унижать честь и достоинство лица, сообщающего о коррупционных правонарушениях, или его близких родственников.
Милли Меджлис
23 января 2025 г. 16:04
В Азербайджане усилят защиту граждан, сообщающих о фактах коррупции

Запрещается угрожать, оказывать давление, причинять материальный или моральный ущерб, оскорблять и угрожать, унижать честь и достоинство лица, сообщающего о коррупционных правонарушениях, или его близких родственников.

Как сообщает Report, это отражено в законопроекте о внесении изменений в закон "О борьбе с коррупцией", который был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией.

Согласно поправке, к работнику, сообщившему о коррупционных правонарушениях, не могут применяться такие меры как наложение взыскания, расторжение трудового договора, увольнение, перевод на другую работу, незаконные удержания из заработной платы, активное или пассивное препятствование продвижению по службе или поощрению, отрицательная характеристика и другие подобные меры с целью прямой или косвенной мести за информирование о коррупции.

Если лицо, сообщившее о коррупционных правонарушениях, представляет доказательства применения к нему каких-либо мер мести, работодатель обязан опровергнуть эти доказательства.

Также руководитель соответствующего учреждения обязан обеспечить соблюдение этих требований, нарушение положений данной статьи повлечет ответственность.

Лицо, утверждающее, что подверглось запрещенным законом действиям, может обратиться к вышестоящему должностному лицу и в суд для восстановления нарушенных прав.

После обсуждений законопроект был рекомендован к рассмотрению на пленарном заседании парламента.

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Версия на азербайджанском языке Korrupsiya barədə məlumat verən şəxs və yaxınlarına təzyiq edilməsi qadağan olunur

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