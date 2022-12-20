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В Азербайджане из общего числа безработных 58% составляют женщины, 42% - мужчины

В Азербайджане из общего числа безработных 58% составляют женщины, 42% - мужчины В прошлом году в Азербайджане из общего числа безработных 58% составляют женщины, 42% - мужчины.
Милли Меджлис
20 декабря 2022 г. 13:36
В Азербайджане из общего числа безработных 58% составляют женщины, 42% - мужчины

В прошлом году в Азербайджане из общего числа безработных 58% составляют женщины, 42% - мужчины.

Как сообщает Report, об этом на заседании парламента заявила председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова.

Она указала на необходимость определения правила проведения гендерной экспертизы и мониторинга ее исполнения.

По словам Бахар Мурадовой, по результатам анализа поступивших в прошлом году в Госкомитет можно сделать вывод наиболее ярко выраженной формой дискриминацией по гендерному признаку остаются факты бытового насилия.

Она отметила, что в 2021 году численность мужчин среди экономической активной части населения была выше по сравнению с женщинами.

"Разница в средней заработной плате среди мужчин и женщин сократилась, и динамика в сторону паритета идет по нарастающей", - сказала она.

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Версия на азербайджанском языке Ölkədə işsizliyin səviyyəsi qadınlar arasında 58%, kişilər arasında 42% olub

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