В Азербайджане из общего числа безработных 58% составляют женщины, 42% - мужчины

В прошлом году в Азербайджане из общего числа безработных 58% составляют женщины, 42% - мужчины.

В прошлом году в Азербайджане из общего числа безработных 58% составляют женщины, 42% - мужчины.

Как сообщает Report, об этом на заседании парламента заявила председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова.

Она указала на необходимость определения правила проведения гендерной экспертизы и мониторинга ее исполнения.

По словам Бахар Мурадовой, по результатам анализа поступивших в прошлом году в Госкомитет можно сделать вывод наиболее ярко выраженной формой дискриминацией по гендерному признаку остаются факты бытового насилия.

Она отметила, что в 2021 году численность мужчин среди экономической активной части населения была выше по сравнению с женщинами.

"Разница в средней заработной плате среди мужчин и женщин сократилась, и динамика в сторону паритета идет по нарастающей", - сказала она.