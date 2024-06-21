В Азербайджане упрощен процесс участия в выборах для владельцев удостоверений личности нового поколения

Милли Меджлис принял проект поправок в Избирательный кодекс страны, который упрощает процесс участия в выборах для владельцев удостоверений личности нового поколения.

Милли Меджлис принял проект поправок в Избирательный кодекс страны, который упрощает процесс участия в выборах владельцев удостоверений личности нового поколения.

Как сообщает Report, проект поправок в Избирательный кодекс обсуждался на сегодняшнем заседании парламента.

Отмечается, что в отличие от ранее выданных удостоверений личности, на лицевой стороне удостоверений личности нового поколения указана не дата выдачи, а срок его действия.

Для устранения проблемы, с которой сталкиваются владельцы удостоверений личности нового поколения, участвующие в избирательном процессе, возникла необходимость приведения соответствующих норм избирательного кодекса в соответствие с новыми законодательными актами. С этой целью подготовлен законопроект о внесении изменений в Избирательный кодекс. После этого в данных владельцев удостоверений личности нового поколения, которые будут участвовать в избирательном процессе, будут указаны серия, номер и дата выдачи данного документа, а также срок его действия.

Проект поправок был вынесен на голосование и принят.