В Азербайджане упрощаются градостроительные и строительные процедуры

В Азербайджане упрощаются градостроительные и строительные процедуры

В Азербайджане планируется упростить процедуры, связанные с градостроительством и строительством.

Как сообщает Report, соответствующие изменения предложены в Земельный, Гражданский, Жилищный и Градостроительный кодексы, а также в законы "Об управлении муниципальными землями", "Об утверждении Положения о правилах подготовки и согласования документов по выделению муниципальных земель" и "О государственном реестре недвижимого имущества".

Законопроект обсужден на заседании парламентcкого комитета по региональным вопросам. Документ среди прочего направлен на упрощение оформления прав собственности на жилье, построенное за счет государства взамен утраченного в результате природных катастроф, техногенных аварий и военных действий (за исключением освобожденных территорий).

В числе предложений также выделение земельных участков из государственного или муниципального фонда без проведения аукционов, упрощение регистрации прав на новые жилые объекты в госреестре недвижимости, а также корректировка процедур в случае невозможности восстановления жилья на прежнем месте.

Кроме того, предусмотрено упрощение процедур при строительстве многоквартирных домов за счет государственных средств и определение порядка компенсаций собственникам при реквизиции земельных участков, на которых расположены разрушенные или пришедшие в негодность жилые помещения.