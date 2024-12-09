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В Азербайджане упрощается процедура назначения адресной соцпомощи

В Азербайджане упрощается процедура назначения адресной соцпомощи В Азербайджане упрощается процедура назначения адресной государственной социальной помощи.
Милли Меджлис
9 декабря 2024 г. 14:22
В Азербайджане упрощается процедура назначения адресной соцпомощи

В Азербайджане упрощается процедура назначения адресной государственной социальной помощи.

Как сообщает Report, это отражено в проекте изменений в закон "Об адресной государственной социальной помощи", который обсуждался на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике.

Согласно проекту, информация, указанная в решениях о назначении или отказе в назначении социальной помощи, может быть получена через Информационную систему электронного правительства.

Подчеркивается, что предоставление этой информации через Информационную систему электронного правительства приравнивается к предоставлению самих решений.

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Версия на азербайджанском языке Ünvanlı dövlət sosial yardımın təyin olunması proseduru asanlaşdırılır

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