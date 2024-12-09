В Азербайджане упрощается процедура назначения адресной соцпомощи

В Азербайджане упрощается процедура назначения адресной государственной социальной помощи.
Как сообщает Report, это отражено в проекте изменений в закон "Об адресной государственной социальной помощи", который обсуждался на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике.
Согласно проекту, информация, указанная в решениях о назначении или отказе в назначении социальной помощи, может быть получена через Информационную систему электронного правительства.
Подчеркивается, что предоставление этой информации через Информационную систему электронного правительства приравнивается к предоставлению самих решений.