В Азербайджане упрощается процедура назначения адресной соцпомощи

В Азербайджане упрощается процедура назначения адресной государственной социальной помощи.

В Азербайджане упрощается процедура назначения адресной государственной социальной помощи.

Как сообщает Report, это отражено в проекте изменений в закон "Об адресной государственной социальной помощи", который обсуждался на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике.

Согласно проекту, информация, указанная в решениях о назначении или отказе в назначении социальной помощи, может быть получена через Информационную систему электронного правительства.

Подчеркивается, что предоставление этой информации через Информационную систему электронного правительства приравнивается к предоставлению самих решений.