В Азербайджане упрощается порядок представления документов в связи со строительством

В Азербайджане упрощается порядок представления документов в связи со строительством.

В Азербайджане упрощается порядок представления документов на строительство.

Как сообщает Report, проект поправок в Градостроительный и строительный кодекс вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании парламента.

В случаях, когда необходимые для строительства объектов документы будет возможно получить от соответствующего государственного органа через информационную систему электронного правительства, эти документы не будут требоваться от заказчика.

Согласно документу, в этом случае они по согласию заказчика будут затребованы от соответствующего государственного органа или предоставлены самим заказчиком.

Проект поправок вынесен на голосование и принят в первом чтении.