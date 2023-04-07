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В Азербайджане упрощается порядок представления документов в связи со строительством

В Азербайджане упрощается порядок представления документов в связи со строительством В Азербайджане упрощается порядок представления документов в связи со строительством.
Милли Меджлис
7 апреля 2023 г. 13:51
В Азербайджане упрощается порядок представления документов в связи со строительством

В Азербайджане упрощается порядок представления документов на строительство.

Как сообщает Report, проект поправок в Градостроительный и строительный кодекс вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании парламента.

В случаях, когда необходимые для строительства объектов документы будет возможно получить от соответствующего государственного органа через информационную систему электронного правительства, эти документы не будут требоваться от заказчика.

Согласно документу, в этом случае они по согласию заказчика будут затребованы от соответствующего государственного органа или предоставлены самим заказчиком.

Проект поправок вынесен на голосование и принят в первом чтении.

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